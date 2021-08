Les Arques Les Arques Les Arques, Lot Journées Européennes du Patrimoine : Visite du Musée Zadkine aux Arques Les Arques Les Arques Catégories d’évènement: Les Arques

Lot

Journées Européennes du Patrimoine : Visite du Musée Zadkine aux Arques Les Arques, 18 septembre 2021, Les Arques. Journées Européennes du Patrimoine : Visite du Musée Zadkine aux Arques 2021-09-18 – 2021-09-18

Les Arques Lot Les Arques Ossip Zadkine (Vitebsk, Russie 1890 – Paris 1967), l’un des artistes les plus puissants de sa génération, membre de l’école de Paris, s’installe aux Arques avec son épouse Valentine Prax, également artiste, en 1934. Amoureux de la terre et des arbres, il y sculptera les œuvres qui comptent parmi les plus importantes de sa création et dont le musée présente de prestigieux exemples (dépôt permanent, collection Musée Zadkine/Paris, MNAM centre Georges Pompidou). +33 5 65 22 83 37 © Musée Zadkine dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Les Arques, Lot Autres Lieu Les Arques Adresse Ville Les Arques lieuville 44.60141#1.25118