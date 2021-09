Cruzy Cruzy Cruzy, Hérault JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DU MUSÉE PALÉONTOLOGIQUE Cruzy Cruzy Catégories d’évènement: Cruzy

Hérault

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DU MUSÉE PALÉONTOLOGIQUE Cruzy, 18 septembre 2021, Cruzy. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DU MUSÉE PALÉONTOLOGIQUE 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-18 18:00:00

Cruzy Hérault Petits et grands, profitez de visites libres ou commentées d’un petit musée abritant de grands trésors du passé à l’image d’une impressionnante collection de fossiles de dinosaures. Découvrez également en exclusivité le dépôt laboratoire. Visites libres et commentées. Petits et grands, profitez de visites libres ou commentées d’un petit musée abritant de grands trésors du passé à l’image d’une impressionnante collection de fossiles de dinosaures. Découvrez également en exclusivité le dépôt laboratoire. dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Cruzy, Hérault Autres Lieu Cruzy Adresse Ville Cruzy lieuville 43.35567#2.94059