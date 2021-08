Journées Européennes du Patrimoine : Visite du Musée du Mecanic Art à Cazals Cazals, 18 septembre 2021, Cazals.

Journées Européennes du Patrimoine : Visite du Musée du Mecanic Art à Cazals 2021-09-18 – 2021-09-18

Cazals Lot Cazals

Présentation des collections : Montolza 1868-1969, Ernest Montaut et Gamy, Peter Klasen avec la Ferrari Art Car GTS 328.

Créé en 2011, le musée fête ses 10 ans et accueillera cette année une exposition exceptionnelle des œuvre de Peter Klasen.

Peter Klasen est l’un des artistes majeurs du Mecanic Art de ce siècle. Peintre, photographe et sculpteur allemand, Peter Klasen s’inspire très fortement de la mécanique et de l’industrie en général pour ses créations.

Peter Klasen est connu pour ses habillages de voitures. Vous pourrez ainsi découvrir dans l’une des salles du musée une Ferrari 328 GTS peinte par Klasen.

Le Musée du Mecanic Art (Montolza), 1er Musée français dédié uniquement au Mecanic Art vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine pour une visite libre.

Premier musée sur l’histoire du Mecanic Art. Depuis 1868, le vélocipède à 1969, Apollo XI, l’homme sur la lune. 101 ans… 101 œuvres : affiches, photos, dessins, tableaux, broderies, cartes postales sur l’automobile, le vélo, le bateau, l’avion… Musée partenaire de la FFVE (Fédération Française des Véhicules d’époque).

©Musée Mecanic Art

