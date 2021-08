Dégagnac Dégagnac Dégagnac, Lot Journées Européennes du Patrimoine : Visite du “Château de Lantis” à Dégagnac Dégagnac Dégagnac Catégories d’évènement: Dégagnac

Visite guidée des éléments architecturaux de la Renaissance et des travaux de restauration.

Visite du jardin de style Renaissance.

Visite du jardin de style Renaissance. Le Château de Lantis ouvre ses portes les 18 et 19 septembre à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Ce Château oublié depuis plus de 200 ans sous la végétation s’ouvre à nouveau aux visites et nous permet de découvrir sa cuisine médiévale, sa prison, sa chapelle et les fresques, la chambre à l’escarboucle , le puits citerne, et les fondations du vieux château du 15ème siècle … Visite guidée des éléments architecturaux de la Renaissance et des travaux de restauration.

©Chateau de Lantis

