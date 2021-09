Strenquels Strenquels Lot, Strenquels Journées Européennes du Patrimoine : Visite de Saint-Blaise de Strenquels Strenquels Strenquels Catégories d’évènement: Lot

Strenquels

Journées Européennes du Patrimoine : Visite de Saint-Blaise de Strenquels Strenquels, 18 septembre 2021, Strenquels. Journées Européennes du Patrimoine : Visite de Saint-Blaise de Strenquels 2021-09-18 09:00:00 – 2021-09-19 18:00:00

Strenquels Lot Strenquels L’église de Strenquels, sera ouverte à la visite, librement, toute la journée du samedi et du dimanche. +33 5 65 32 16 12 Ministère de la Culture dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Strenquels Autres Lieu Strenquels Adresse Ville Strenquels lieuville 44.98557#1.63576