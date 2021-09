Briare Briare Briare, Loiret Journées Européennes du Patrimoine : visite de l’usine élévatoire Briare Briare Catégories d’évènement: Briare

Briare Loiret Briare Visite de l’usine élévatoire : son histoire, son fonctionnement. L’usine élévatoire, édifiée en 1895, participe à l’alimentation en eau du canal de Briare en pompant l’eau de la Loire pour la refouler au niveau du bief de partage, 45 m plus haut. Des agents de VNF vous accueilleront pour la découverte de ce patrimoine industriel fluvial. Visite libre. Pass sanitaire et port du masque obligatoires. JEP : visite de l’usine élévatoire à Briare. communication.dt.centrebourgogne@vnf.fr Visite de l’usine élévatoire : son histoire, son fonctionnement. L’usine élévatoire, édifiée en 1895, participe à l’alimentation en eau du canal de Briare en pompant l’eau de la Loire pour la refouler au niveau du bief de partage, 45 m plus haut. Des agents de VNF vous accueilleront pour la découverte de ce patrimoine industriel fluvial. Visite libre. Pass sanitaire et port du masque obligatoires. i.remy dernière mise à jour : 2021-09-03 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX

