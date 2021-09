Briare Briare 45250 Briare Journées Européennes du Patrimoine : visite de l’usine élévatoire Briare 45250 Briare Catégorie d’évènement: Briare

Visite de l’usine élévatoire : son histoire, son fonctionnement. L’usine élévatoire, édifiée en 1895, participe à l’alimentation en eau du canal de Briare en pompant l’eau de la Loire pour la refouler au niveau du bief de partage, 45 m plus haut. Des agents de VNF vous accueilleront pour la découverte de ce patrimoine industriel fluvial. Visite libre. Pass sanitaire et port du masque obligatoires. JEP : visite de l’usine élévatoire à Briare. Briare 45250 Rue des Prés Gris, Gare d’eau des prés gris, Briare Briare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

