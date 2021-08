Dégagnac Dégagnac Dégagnac, Lot Journées Européennes du Patrimoine : Visite de l’Oustal del Pech Usclat à Dégagnac Dégagnac Dégagnac Catégories d’évènement: Dégagnac

Dégagnac Lot Dégagnac Présentation d’objets de création, historique du parcours du sculpteur.

Exposition avec explications. Présentation des décorations du lieu et méthodes utilisées. Visite guidée de l’atelier du sculpteur sur bois, Jean-Patrick Loyer, à Dégagnac à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Visite guidée de l'atelier du sculpteur sur bois, Jean-Patrick Loyer, à Dégagnac à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Lieu unique par son style, chaque façade est d'un style différent (quercynois, classicisme). Une partie de l'intérieur peut être visitée dont l'atelier où les œuvres sont réalisées, ainsi que la salle réunissant une grande partie des styles français. Dans une autre salle, une galerie de tableaux sculptés et un escalier dont la décoration est composée de différents styles. Des meubles uniques, une cheminée stylisée, des plafonds avec des fresques… Pour les personnes souhaitant acheter un objet souvenir, possibilité de visiter la boutique. +33 5 65 41 56 67

