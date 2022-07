Journées européennes du patrimoine : Visite de l’Hôtel de Ville

Journées européennes du patrimoine : Visite de l’Hôtel de Ville, 18 septembre 2022, . Journées européennes du patrimoine : Visite de l’Hôtel de Ville



2022-09-18 – 2022-09-18 EUR 0 Découverte de la Mairie d’Anglet et de la collection d’art contemporain de la Ville d’Anglet installée dans ses murs. Découverte de la Mairie d’Anglet et de la collection d’art contemporain de la Ville d’Anglet installée dans ses murs. Découverte de la Mairie d’Anglet et de la collection d’art contemporain de la Ville d’Anglet installée dans ses murs. dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville