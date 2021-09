Cruzy Cruzy Cruzy, Hérault JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’ÉGLISE SAINTE EULALIE Cruzy Cruzy Catégories d’évènement: Cruzy

Hérault

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’ÉGLISE SAINTE EULALIE Cruzy, 18 septembre 2021, Cruzy. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’ÉGLISE SAINTE EULALIE 2021-09-18 09:00:00 – 2021-09-18 18:00:00

Cruzy Hérault Cruzy Cet édifice caractéristique du gothique méridional est un des très rares sanctuaires ruraux de la région à avoir conservé des vestiges de vitraux anciens. Visites libres de l’église Sainte Eulalie de Mérida. +33 4 67 89 41 46 Cet édifice caractéristique du gothique méridional est un des très rares sanctuaires ruraux de la région à avoir conservé des vestiges de vitraux anciens. dernière mise à jour : 2021-08-30 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

Détails Catégories d’évènement: Cruzy, Hérault Autres Lieu Cruzy Adresse Ville Cruzy lieuville 43.3557#2.94002