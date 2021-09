Camiran Camiran Camiran, Gironde Journées Européennes du Patrimoine: Visite de l’église Saint-Pierre Camiran Camiran Catégories d’évènement: Camiran

Gironde

Journées Européennes du Patrimoine: Visite de l’église Saint-Pierre Camiran, 18 septembre 2021, Camiran. Journées Européennes du Patrimoine: Visite de l’église Saint-Pierre 2021-09-18 09:30:00 – 2021-09-18 17:00:00

Camiran Gironde Camiran Visite libre de l’église Romane Saint-Pierre. Visite libre de l’église Romane Saint-Pierre. +33 5 56 71 40 30 Visite libre de l’église Romane Saint-Pierre. Ministère de la Culture dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Camiran, Gironde Autres Lieu Camiran Adresse Ville Camiran lieuville 44.6278#-0.06691