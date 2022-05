[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption Gonneville-sur-Mer Gonneville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Gonneville-sur-Mer

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption Gonneville-sur-Mer, 17 septembre 2022, Gonneville-sur-Mer. [JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption Gonneville-sur-Mer

2022-09-17 15:15:00 15:15:00 – 2022-09-18 18:30:00 18:30:00

Gonneville-sur-Mer Calvados En visites commentées ou libres, découvrez les magnifiques retables de l’église Notre-Dame de l’Assomption ! En visites commentées ou libres, découvrez les magnifiques retables de l’église Notre-Dame de l’Assomption ! llefevremoulenq@yahoo.fr En visites commentées ou libres, découvrez les magnifiques retables de l’église Notre-Dame de l’Assomption ! Gonneville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Gonneville-sur-Mer Autres Lieu Gonneville-sur-Mer Adresse Ville Gonneville-sur-Mer lieuville Gonneville-sur-Mer Departement Calvados

Gonneville-sur-Mer Gonneville-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gonneville-sur-mer/

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption Gonneville-sur-Mer 2022-09-17 was last modified: by [JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption Gonneville-sur-Mer Gonneville-sur-Mer 17 septembre 2022 Calvados Gonneville-sur-Mer

Gonneville-sur-Mer Calvados