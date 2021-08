Babeau-Bouldoux Babeau-Bouldoux Babeau-Bouldoux, Hérault JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION Babeau-Bouldoux Babeau-Bouldoux Catégories d’évènement: Babeau-Bouldoux

Hérault

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION Babeau-Bouldoux, 18 septembre 2021, Babeau-Bouldoux. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION 2021-09-18 – 2021-09-18

Babeau-Bouldoux Hérault Babeau-Bouldoux Dédiée à l’Assomption, l’église du village était un prieuré au XIVe siècle. Cette dernière fut construite pour remplacer l’ancienne Chapelle Notre-Dame-des-Aires. Ce qu’il en reste date du XVIIIe siècle. Visite libre de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption mairiebabaeau@wanadoo.fr +33 4 67 38 04 70 Dédiée à l’Assomption, l’église du village était un prieuré au XIVe siècle. Cette dernière fut construite pour remplacer l’ancienne Chapelle Notre-Dame-des-Aires. Ce qu’il en reste date du XVIIIe siècle. dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Babeau-Bouldoux, Hérault Autres Lieu Babeau-Bouldoux Adresse Ville Babeau-Bouldoux lieuville 43.44859#2.87164