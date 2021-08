Saint-Caprais Saint-Caprais Lot, Saint-Caprais Journées Européennes du Patrimoine : Visite de l’Eglise de Saint-Caprais Saint-Caprais Saint-Caprais Catégories d’évènement: Lot

Saint-Caprais Lot Saint-Caprais Visite libre de l’église de Saint-Caprais à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Église typique de l’architecture romane quercynoise, construite au XIe siècle, avec des fresques du XVe siècle et un retable baroque. Elle a fait l’objet d’une surélévation défensive pendant la guerre de Cent Ans. Bas-relief représentant l’histoire de l’évêque-martyr saint Caprais. +33 5 65 36 65 70 ©Mairie St Caprais dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Lieu Saint-Caprais Adresse Ville Saint-Caprais