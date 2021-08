Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L’ÉGLISE DE LA TOURLANDRY Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Catégories d’évènement: Chemillé-en-Anjou

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : VISITE DE L'ÉGLISE DE LA TOURLANDRY 2021-09-18 – 2021-09-18 Rue Geoffroy de La Tour-Landry LA TOURLANDRY

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Visite libre de l’église de La Tourlandry avec des dépliants mis à disposition des visiteurs. Découvrez la restauration de cette église suite à l’incendie de 2010 qui détruit la toiture et la charpente. Découvrez l’histoire de l’église de La Tourlandry à travers un parcours en visite libre. +33 2 41 64 41 21 Visite libre de l’église de La Tourlandry avec des dépliants mis à disposition des visiteurs. Découvrez la restauration de cette église suite à l’incendie de 2010 qui détruit la toiture et la charpente. dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Chemillé-en-Anjou Adresse Rue Geoffroy de La Tour-Landry LA TOURLANDRY Ville Chemillé-en-Anjou