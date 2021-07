Grangues Grangues Calvados, Grangues [Journées Européennes du Patrimoine] Visite de l’église de Grangues Grangues Grangues Catégories d’évènement: Calvados

Grangues

[Journées Européennes du Patrimoine] Visite de l’église de Grangues Grangues, 18 septembre 2021, Grangues. [Journées Européennes du Patrimoine] Visite de l’église de Grangues 2021-09-18 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 18:00:00

Grangues Calvados Grangues À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’église Notre Dame à travers des visites libres ou commentées par les bénévoles de l’Association pour la Sauvegarde de l’Église de Grangues. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’église Notre Dame à travers des visites libres ou commentées par les bénévoles de l’Association pour la Sauvegarde de l’Église de Grangues. +33 6 60 45 38 72 À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’église Notre Dame à travers des visites libres ou commentées par les bénévoles de l’Association pour la Sauvegarde de l’Église de Grangues. M. De Charnacé dernière mise à jour : 2021-07-24 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Grangues Autres Lieu Grangues Adresse Ville Grangues lieuville 49.26597#-0.05693