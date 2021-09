Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin, Manche Journées Européennes du Patrimoine > Visite de l’ancien cimetière de Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Journées Européennes du Patrimoine > Visite de l'ancien cimetière de Cherbourg 2021-09-18 15:20:00 15:20:00 – 2021-09-19 16:00:00 16:00:00 Chemin des Aiguillons Ancien cimetière

Surplombant magnifiquement les ports et la rade, le cimetière de Cherbourg abrite artistes, hommes politiques, architectes… qui ont marqué l'histoire de la ville. C'est aussi le plus grand cimetière militaire à l'intérieur d'un cimetière civil en Normandie. Samedi 18 septembre et Dimanche 19 septembre à 14h30 ,durée 1h30.

