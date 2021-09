La Lucerne-d'Outremer La Lucerne-d'Outremer La Lucerne-d'Outremer, Manche Journées Européennes du Patrimoine > Visite de l’Abbaye de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer La Lucerne-d'Outremer Catégories d’évènement: La Lucerne-d'Outremer

Au cœur de la nature, venez en famille, découvrir les 900 ans d'histoire de l'Abbaye de la Lucerne, lors des journées européennes du patrimoine. Vous aurez la possibilité d'échanger avec le chef de chantier de l'abbaye à propos des campagnes de restaurations qui y ont lieu depuis 1959. Des visites guidées autour de la sensibilisation à la sauvegarde des monuments historiques seront organisées, ainsi qu'une animation jeune public en famille et en autonomie : un parcours d'orientation sur les traces de personnages emblématiques de l'abbaye. Départs de visites réguliers le samedi 18 de 10h à 18h30 et dimanche 19 septembre 2021 de 14h à 18h30.

accueil@abbaye-lucerne.fr +33 2 33 60 58 98 https://www.abbaye-lucerne.fr/

