Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay Maine-et-Loire, Montreuil-Bellay JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – VISITE DE LA VILLE MÉDIÉVALE DE MONTREUIL-BELLAY Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montreuil-Bellay

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – VISITE DE LA VILLE MÉDIÉVALE DE MONTREUIL-BELLAY Montreuil-Bellay, 18 septembre 2021, Montreuil-Bellay. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – VISITE DE LA VILLE MÉDIÉVALE DE MONTREUIL-BELLAY 2021-09-18 – 2021-09-18

Montreuil-Bellay Maine-et-Loire Découverte du centre historique de Montreuil-Bellay avec l’association “Les Vieux Cailloux”. montreuil-bellay@ot-saumur.fr +33 2 41 52 32 39 https://www.ot-saumur.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Montreuil-Bellay Autres Lieu Montreuil-Bellay Adresse Ville Montreuil-Bellay lieuville 47.13247#-0.15592