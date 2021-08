Journées Européennes du Patrimoine > Visite de la chapelle du collège Saint-Paul Cherbourg-en-Cotentin, 19 septembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin.

Journées Européennes du Patrimoine > Visite de la chapelle du collège Saint-Paul 2021-09-19 15:00:00 – 2021-09-19 Cherbourg-Octeville 27 Rue Amiral Courbet

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Dimanche 19 septembre 2021, l’établissement Saint-Paul à Cherbourg-en-Cotentin ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et vous propose d’en découvrir la chapelle.

Lors d’une visite commentée, l’architecture et l’histoire des lieux vous seront détaillés et vous pourrez admirer les œuvres de l’artiste Michel Adrien SERVANT.

En plus de cette visite, l’Association des Anciens élèves organise une permanence avec explication et animation musicale sur l’orgue nouvellement relevé.

Départ de la visite commentée à 15h00.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin.

reservation@ot-cotentin.fr +33 2 33 93 52 02

