Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Manche, Port-Bail-sur-Mer Journées Européennes du Patrimoine > Visite commentée de Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Port-Bail-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine > Visite commentée de Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer, 18 septembre 2021, Port-Bail-sur-Mer. Journées Européennes du Patrimoine > Visite commentée de Port-Bail-sur-Mer 2021-09-18 – 2021-09-18

Port-Bail-sur-Mer Manche Découvrez l’histoire de Port-Bail au cours des siècles avec une présentation des vestiges du baptistère suivie de la visite de l’église Notre-Dame et d’une lecture paysagère du havre et du pont aux 13 arches.

Point de départ communiqué lors de l’inscription définitive. Découvrez l’histoire de Port-Bail au cours des siècles avec une présentation des vestiges du baptistère suivie de la visite de l’église Notre-Dame et d’une lecture paysagère du havre et du pont aux 13 arches.

Point de départ communiqué lors de… cotedesisles@ot-cotentin.fr +33 2 33 04 03 07 Découvrez l’histoire de Port-Bail au cours des siècles avec une présentation des vestiges du baptistère suivie de la visite de l’église Notre-Dame et d’une lecture paysagère du havre et du pont aux 13 arches.

Point de départ communiqué lors de l’inscription définitive. dernière mise à jour : 2021-08-24 par OT Cotentin – La Côte des Isles

Détails Catégories d’évènement: Manche, Port-Bail-sur-Mer Autres Lieu Port-Bail-sur-Mer Adresse Ville Port-Bail-sur-Mer lieuville 49.33466#-1.69789