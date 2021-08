Langesse Langesse Langesse Journées Européennes du Patrimoine : Visite commentée de l ‘église Langesse Langesse Catégorie d’évènement: Langesse

Venez découvrir l’étonnant petit édifice religieux dans le petit joyau de verdure dont bénéficie notre charmant village. Visite commentée de l’église de Langesse Langesse 3 chemin de la Tuilerie, Langesse Langesse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

