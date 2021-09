Journées Européennes du Patrimoine Villeneuve-sur-Yonne, 18 septembre 2021, Villeneuve-sur-Yonne.

Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19

Villeneuve-sur-Yonne Yonne

EUR Villeneuve-sur-Yonne participe aux Journées Européennes du Patrimoine, et vous propose plusieurs rendez-vous pour (re)découvrir le riche patrimoine de la cité médiévale.

Programme :

– ouverture du lavoir de la Rue du Puits d’Amour samedi 18 septembre de 14h à 18h

– découverte de la mairie le samedi matin, rendez-vous devant la mairie à 11h

– ouverture du Musée-Galerie Carnot et de l’exposition « Jean-Marie Queneau, gouaches » de 14h à 18h samedi 18 septembre

– ouverture du musée de la Gendarmerie de 14h à 18h dimanche 19 septembre

– visite guidée de la ville le dimanche 19 septembre, rendez-vous au Bureau d’Information Touristique à 11h

– ouverture du théâtre samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre après-midi et présentation des résidences et du dispositif « C’est mon patrimoine »

– ouverture de l’église Notre-Dame de l’Assomption avec permanence des paroissiens, concert à 18h30 avec Stéphane Fuget à l’orgue

– église de Valprofonde : exposition d’artisans d’art (maître verrier) et des oeuvres d’Isabelle Mouton samedi 18 et dimanche 19

Fête de l’Automne sur la place de l’église : expo-vente de bijoux, pierres naturelles, sculpture sur bois et sur métaux, poterie, filage de laine, arts déco, peinture

– Maison des Relais avec animations et conférences organisées par les Amis du Vieux Villeneuve

– exposition « La Poste au grand galop » à la Grange Lucassite

