Journées européennes du patrimoine Ville de Villenave d’Ornon, 18 septembre 2021, Villenave-d'Ornon.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ville de Villenave d’Ornon

Un week-end riche en visites et spectacle vous attend à Villenave d’Ornon ————————————————————————- ### Visite guidée de l’aqueduc gallo-romain **Les 18 et 19 septembre à 10 h, 14 h et 16 h** Un aqueduc gallo-romain a été édifié au 1er siècle de notre ère sur la commune de Villenave d’Ornon, permettant ainsi d’abreuver Bordeaux en eau de source. Le site, devenu propriété de la municipalité en 2019, reste l’ultime vestige visible sur la commune dans ses différents types de constructions (enterré, sur mur rampant et sur arche) avec l’embranchement de deux conduits d’aqueduc et une dérivation pour travaux de réparation. L’objectif de cette acquisition était de protéger le site et de le restaurer afin d’en faire un lieu de culture et d’histoire ouvert au public, dans les prochaines années. La restauration de l’aqueduc s’est déroulée avant l’été, sous l’autorité de Xavier Charpentier, archéologue au Service Régional de l’Archéologie (SRA) de Nouvelle-Aquitaine. L’association l’ARHO organise des visites encadrées, en extérieur avec présentation de la parcelle, le long des vestiges avec ce qui a été mis à jour et la partie cristallisée. Un projet de maquette du site est à découvrir au sein d’un studio mis à disposition par Domofrance. **Gratuit • Réservation obligatoire au 06 63 19 65 97** ### Compagnie Rêvolution – Autour de la fresque Traits d’Union **Samedi 18 à 15 h, 17 h 30 et 20 et dimanche 19 à 11 h, 15 h et 17 h 30** Lieu : Place Aristide Briand, Villenave d’Ornon. Accès tram C, Villenave Centre – Pont de la Maye Connu pour bousculer le regard du public par ses impromptus aux saveurs hip hop, le Groupe d’Intervention Chorégraphique de la Compagnie Rêvolution joue avec les œuvres contemporaines du programme « L’art dans la ville ». Le désormais célèbre Groupe d’Intervention Chorégraphique se réapproprie les codes de la rue, matrice de la création hip hop, avec l’envie de bousculer l’espace public et ses passants. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, cette émergence du ballet urbain Rêvolution habille de paroles dansées une sélection d’œuvres contemporaines du programme d’art public métropolitain « L’art dans la ville ». A Villenave d’Ornon, l’escouade de danseurs emmenée par Anthony Egéa instaurera un dialogue avec « Traits d’Union », la fresque monumentale de Stéphane Carricondo. De la douce émotion à la transe jouissive, ces impromptus aux saveurs urbaines développent un langage corporel qui interpelle, tourne, détourne, dessine ou amplifie les regards sur l’environnement quotidien. L’espace public devient personnage scénographique d’une flânerie rythmée par les vibrations des corps. Un tendre ouragan qui emporte les passants dans une nouvelle géométrie du spectacle. **Durée : 45 min • Gratuit, accès libre • + d’infos :** [**[commande.artistique@bordeaux-metropole.fr](commande.artistique@bordeaux-metropole.fr)**](commande.artistique@bordeaux-metropole.fr) ### A la découverte de l’espace culturel les étoiles **Samedi 18 à 10 h et 15 h de 10 h à 12 h** Lieu : Espace culturel les Etoiles, Quartier du Bocage, 7 rue Colette Besson * Les coulisses des archives municipales et de la médiathèque Accès aux locaux réservés aux professionnels des archives ; explications sur les missions et enjeux de la conservation. La médiathèque présentera les services proposés et le quotidien du métier de bibliothécaire: atelier réparation de documents et les coulisses de la rentrée littéraire. **A partir de 8 ans, visite gratuite sur réservation au 05 57 96 56 40 ou 05 57 99 01 17** * A 15 h : “Vous avez une carte à jouer” Atelier de dessin avec création d’un jeu des 7 familles à partir du patrimoine Villenavais. Animé et proposé par Bordeaux Métropole. **A partir de 5 ans • Gratuit sur réservation au 05 57 96 56 40** ### Visites du château de Sallegourde, avec l’association « Les Amis de Villenave » **Samedi 18 de 10 h à 18 h et dimanche 19 de 10 h à 12 h** Lieu : Château Sallegourde, 71 rue Carle Vernet L’association Les Amis de Villenave d’Ornon s’associe comme chaque année aux visites du château de Sallegourde lors des Journées européennes du patrimoine. Le thème retenu cette année est celui de l’Année jacquaire, qui situe le château de Sallegourde sur un itinéraire de la voie de Tours, via la Sauve majeure passant à Villenave d’Ornon menant à l’ancien hôpital de Cayac à Gradignan. Les 24 coquilles sculptées que l’on trouve en façades extérieures ainsi que celles situées en décor intérieur, dont 10 sont polychromes, témoignent de la proximité du chemin conduisant à Compostelle et font de Villenave d’Ornon une particularité unique dans le département. **Sur inscription par mail** [**[lechateaudesallegourde@gmail.com](lechateaudesallegourde@gmail.com)**](lechateaudesallegourde@gmail.com) **ou au 06 11 73 39 54**

Pass sanitaire obligatoire

Ville de Villenave d’Ornon 33140 Villenave-d’Ornon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00