Louresse-Rochemenier Maine-et-Loire Louresse-Rochemenier Le musée Troglo de Rochemenier est situé dans le site troglodytique le plus complet du Val de Loire. Dès le Moyen Âge, les paysans creusaient la cour de leur ferme comme une carrière à ciel ouvert puis, autour, l’habitation et les dépendances. Présentation commentée avant la visite libre. Le musée vous vous invite à découvrir deux anciennes fermes troglodytiques de plaine ainsi qu’une chapelle souterraine creusée au 13e siècle. visite@troglodyte.fr +33 2 41 59 18 15 http://www.troglodyte.fr/ Le musée Troglo de Rochemenier est situé dans le site troglodytique le plus complet du Val de Loire. Dès le Moyen Âge, les paysans creusaient la cour de leur ferme comme une carrière à ciel ouvert puis, autour, l’habitation et les dépendances. Présentation commentée avant la visite libre. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

