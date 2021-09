La Crèche La Crèche Deux-Sèvres, La Crèche Journées européennes du patrimoine – Village de Breloux La Crèche La Crèche Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

La Crèche

Journées européennes du patrimoine – Village de Breloux La Crèche, 18 septembre 2021, La Crèche. Journées européennes du patrimoine – Village de Breloux 2021-09-18 – 2021-09-18

La Crèche Deux-Sèvres Village de Breloux

Route de Cherveux, 79260 La Crèche Découvrez le village de Breloux

Samedi 18 septembre 2021 de 15h00 à 17h00

M. Guy Poupin, historien, propose une visite commentée du village de Breloux. Départ à 15h depuis l’église de Breloux, route de Cherveux, La Crèche.

Gratuit. Entrée libre. Village de Breloux

