2022-09-17 – 2022-09-18

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret Journées Européennes du Patrimoine au Port de Grignon. Balade à bord de Belle de Grignon (sur réservation). Visite de la Belle de Grignon à quai. Découverte parcours historique. Présentation film sur grand écran de la construction de Belle de Grignon,

Promenades en bateaux électriques (sur réservation). Présentation, dédicaces et mise en vente du nouveau livre sur l’histoire de la construction de la péniche « Belle de Grignon – une empreinte dans le temps « . Présentation par la municipalité du projet halte fluvestre. Egalement une présentation de maquettes de bateaux du Canal d’Orléans et de la maquette du nouveau projet de construction du Coche d’eau d’Orléans.

Plateau repas, animation musicale le dimanche après-midi avec le groupe d’accordéons diatoniques « Les Manqu’pas d’airs ». OTGS

