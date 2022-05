Journées Européennes du Patrimoine : Vernissage exposition Less Is More – Mona Luison Le Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon Catégories d’évènement: Finistère

Le Relecq-Kerhuon

Journées Européennes du Patrimoine : Vernissage exposition Less Is More – Mona Luison Le Relecq-Kerhuon, 17 septembre 2022, Le Relecq-Kerhuon. Journées Européennes du Patrimoine : Vernissage exposition Less Is More – Mona Luison Rue Raymond Quentel La Gare Le Relecq-Kerhuon

2022-09-17 14:00:00 – 2022-09-18 17:00:00 Rue Raymond Quentel La Gare

Le Relecq-Kerhuon Finistère Découvrez les œuvres récentes de Mona Luison et deux années de co-créations réalisées avec l’équipe d’Ara Hôtel de Landerneau, ainsi que le film réalisé par Mégane Murgia. Le travail de Mona Luison s’articule autour des techniques liées au réemploi et à l’upcycling de la matière. Ses œuvres se composent d’une myriade de particules colorées provenant l’univers hétérogènes, créant les trames d’un motif décliné à l’infini, se tissant de nos rêves comme de nos histoires

et de tous ces liens qui nous unissent. Découvrez les œuvres récentes de Mona Luison et deux années de co-créations réalisées avec l’équipe d’Ara Hôtel de Landerneau, ainsi que le film réalisé par Mégane Murgia. Le travail de Mona Luison s’articule autour des techniques liées au réemploi et à l’upcycling de la matière. Ses œuvres se composent d’une myriade de particules colorées provenant l’univers hétérogènes, créant les trames d’un motif décliné à l’infini, se tissant de nos rêves comme de nos histoires

et de tous ces liens qui nous unissent. Rue Raymond Quentel La Gare Le Relecq-Kerhuon

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Le Relecq-Kerhuon Autres Lieu Le Relecq-Kerhuon Adresse Rue Raymond Quentel La Gare Ville Le Relecq-Kerhuon lieuville Rue Raymond Quentel La Gare Le Relecq-Kerhuon Departement Finistère

Le Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-relecq-kerhuon/

Journées Européennes du Patrimoine : Vernissage exposition Less Is More – Mona Luison Le Relecq-Kerhuon 2022-09-17 was last modified: by Journées Européennes du Patrimoine : Vernissage exposition Less Is More – Mona Luison Le Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon 17 septembre 2022 finistère Le Relecq-Kerhuon

Le Relecq-Kerhuon Finistère