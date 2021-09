Châtel Châtel Châtel, Haute-Savoie Journées Européennes du Patrimoine – Un village au fil de l’eau Châtel Châtel Catégories d’évènement: Châtel

Journées Européennes du Patrimoine – Un village au fil de l'eau 2021-09-19 – 2021-09-19 Scierie de Villapeyron Route de Pré la Joux

Châtel Haute-Savoie De la scierie de Villapeyron à la chapelle de Trés-les-Pierres, prenez le temps de flâner en famille sur le sentier des bords de Dranse. Mettez vos sens en éveil pour une découverte insolite du hameau de l’Essert. dernière mise à jour : 2021-09-06 par

