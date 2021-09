Nantes Île Feydeau Loire-Atlantique, Nantes Journées Européennes du Patrimoine – « un hall, un artiste » sur l’Île Feydeau Île Feydeau Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Journées Européennes du Patrimoine – « un hall, un artiste » sur l’Île Feydeau Île Feydeau, 19 septembre 2021, Nantes. Journées Européennes du Patrimoine – « un hall, un artiste » sur l’Île Feydeau

Île Feydeau, le dimanche 19 septembre à 10:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine du dimanche 19 septembre prochain, le Collectif Île Feydeau organise l’évènement « un hall, un artiste ». Une occasion unique de **découvrir des cours secrètes** du centre historique de Nantes ainsi que des peintres, sculpteurs, photographes et musiciens. **Concerts par les élèves du Conservatoire de Nantes** tout au long de la journée dans les différentes cours. Rendez-vous est donné à partir de 10 h, au 8 quai Turenne pour * le départ de l’**Escape Game** * le départ de la **Chasse au Trésor** “A l’abordage de l’Île Feydeau” * la **brocante** Les horaires des départs sont libres. Les cours sont ouvertes jusqu’à 18 h. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine du dimanche 19 septembre prochain, le Collectif Île Feydeau organise l’évènement « un hall, un artiste ». Île Feydeau 8 quai Turenne Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Île Feydeau Adresse 8 quai Turenne Ville Nantes lieuville Île Feydeau Nantes