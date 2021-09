Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – TROGLODYTES ET SARCOPHAGES : VISITE LIBRE OU THÉMATIQUE Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou

Maine-et-Loire

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – TROGLODYTES ET SARCOPHAGES : VISITE LIBRE OU THÉMATIQUE Doué-en-Anjou, 18 septembre 2021, Doué-en-Anjou. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – TROGLODYTES ET SARCOPHAGES : VISITE LIBRE OU THÉMATIQUE 2021-09-18 – 2021-09-18 Doué-La-Fontaine 1 rue de la Croix Mordret

Doué-en-Anjou Maine-et-Loire EUR 3 3 Visite libre tout au long de la journée, contes à 15h, 16h et 17h. Présence de l’inventeur du site, l’archéologue Michel Cousin l’après-midi. troglo-sarcophages@orange.fr +33 2 41 59 24 95 https://troglo-sarcophages.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Doué-en-Anjou Adresse Doué-La-Fontaine 1 rue de la Croix Mordret Ville Doué-en-Anjou lieuville 47.18442#-0.25866