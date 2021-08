Valras-Plage Valras-Plage Hérault, Valras-Plage JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE – TRAVERSEE SUR L’ORB ET DECOUVERTE DE SERIGNAN Valras-Plage Valras-Plage Catégories d’évènement: Hérault

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE – TRAVERSEE SUR L'ORB ET DECOUVERTE DE SERIGNAN 2021-09-18 15:00:00 – 2021-09-18 17:00:00

Valras-Plage Hérault Valras-Plage A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine 2021, profitez d’une traversée de l’Orb entre Valras-Plage et Sérignan. Rendez-vous au ponton de Jet Evasion à Valras-Plage , pour une balade fluviale sur l’Orb, à la découverte de la flore, de la faune locales… et de l’histoire du fleuve.

Vous débarquez ainsi à Sérignan pour une balade en coeur de ville où vous vous laissez conter les vies des personnages qui ont forgé le destin de la commune.

Retour au point de départ en bateau. Deux balades sont au programme : le samedi à 10h et le dimanche à 15h. Réservation obligatoire auprès de la mairie de Sérignan. Samedi à 15h et dimanche à 10h, rendez-vous sur le ponton de Jet Evasion (jetée du port), pour une balade fluviale sur l’Orb, à la découverte de la flore, de la faune locales… et de l’histoire du fleuve. Puis débarquement et balade dans Sérignan, à la rencontre des personnages qui ont forgé son destin.

