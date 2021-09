Saint-Méen-le-Grand Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine, Saint-Méen-le-Grand Journées Européennes du Patrimoine – Tous à vélo avec Louison Bobet Saint-Méen-le-Grand Saint-Méen-le-Grand Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Journées Européennes du Patrimoine – Tous à vélo avec Louison Bobet 2021-09-18 – 2021-09-18

Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine Saint-Méen-le-Grand A l’occasion des Journées du patrimoine, l’espace Tous à vélo avec Louison Bobet ouvre ses portes gratuitement.

Visites possibles de 9h30 à 17h.

Espace ouvert 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Films, trophées, maillots et articles de presse vous attendent le 18 septembre prochain.

L’espace est ouvert toute l’année sur les horaires d’ouverture de l’office de tourisme. contact@l.bobet-tousavelo.fr +33 2 99 09 58 04 A l’occasion des Journées du patrimoine, l’espace Tous à vélo avec Louison Bobet ouvre ses portes gratuitement.

L’espace est ouvert toute l’année sur les horaires d’ouverture de l’office de tourisme. dernière mise à jour : 2021-08-26 par

Saint-Méen-le-Grand