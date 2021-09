Saint-Étienne Saint-Étienne Loire, Saint-Étienne Journées européennes du patrimoine, tours et détours aux archives de la Loire Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Journées européennes du patrimoine, tours et détours aux archives de la Loire Saint-Étienne, 19 septembre 2021, Saint-Étienne. Journées européennes du patrimoine, tours et détours aux archives de la Loire 2021-09-19 – 2021-09-19 Archives départementales 6 rue Barrouin

Saint-Étienne Loire Visitez les coulisses du bâtiment et ses lieux clés habituellement réservés au personnel : salle de tri, magasins de conservation, ateliers de numérisation et de restauration. Une visite pour mieux comprendre les missions d’un service d’archives. archives@loire.fr +33 4 77 93 58 78 https://www.loire.fr/jcms/c_587862/actualites dernière mise à jour : 2021-09-07 par

