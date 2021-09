Dolmayrac Dolmayrac Dolmayrac, Lot-et-Garonne Journées européennes du patrimoine – Tour-porte de ville Dolmayrac Dolmayrac Catégories d’évènement: Dolmayrac

Lot-et-Garonne

Journées européennes du patrimoine – Tour-porte de ville Dolmayrac, 18 septembre 2021, Dolmayrac. Journées européennes du patrimoine – Tour-porte de ville 2021-09-18 – 2021-09-18

Dolmayrac Lot-et-Garonne Dolmayrac Édifiée fin XIIIe-début XIVe siècle, cette tour a été construite côté plateau afin de protéger l’accès au village, où les défenses naturelles étaient moindres. Massive et imposante, elle domine les vallées environnantes. Le monument est ouvert pour la première fois au public avec accès au 1er étage et à la terrasse panoramique. À 10h30 et 11h15 visite interprétée en Langue des signes, réservation obligatoire pour ces visites. Le monument est ouvert pour la première fois au public avec accès au 1er étage et à la terrasse panoramique.

À 10h30 et 11h15 visite interprétée en Langue des signes, réservation obligatoire pour ces visites. Édifiée fin XIIIe-début XIVe siècle, cette tour a été construite côté plateau afin de protéger l’accès au village, où les défenses naturelles étaient moindres. Massive et imposante, elle domine les vallées environnantes. Le monument est ouvert pour la première fois au public avec accès au 1er étage et à la terrasse panoramique. À 10h30 et 11h15 visite interprétée en Langue des signes, réservation obligatoire pour ces visites. dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Dolmayrac, Lot-et-Garonne Autres Lieu Dolmayrac Adresse Ville Dolmayrac lieuville 44.3626#0.58876