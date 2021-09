Journées Européennes du Patrimoine Tonneins, 18 septembre 2021, Tonneins.

Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19

Tonneins Lot-et-Garonne Tonneins

EUR Pour cette nouvelle édition des Journées du Patrimoine, la Ville de Tonneins avec le renfort de ses associations propose un programme varié de (re)découverte de notre belle cité et de son histoire.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre :

– Expositions Peinture et photos.

– Les Bouquinistes – Vente de livres au profit des œuvres locales.

– Expo d’artistes.

Samedi 18 septembre :

14h : balade contée.

18h : messe d’accueil à l’église Notre-Dame.

Dimanche 19 septembre :

-7h : vide-grenier.

-8h30 : Expo des Véhicules Anciens et course nature des Trois Plateaux.

-12h : repas traditionnel et expo des Passionnés du Lion à la Chapelle de Vénès.

En partenariat avec le Rotary club, Inner Wheel, Les Passionnés du Lion, M. et Mme Duperrin, le Photo Club de Tonneins, la Mémoire du Fleuve, M. Glayroux et des Passionnés locaux.

Programme détaillé disponible en téléchargement et contacts sur www.tonneins.fr

