Journées Européennes du Patrimoine Thouars, samedi 21 septembre 2024.

Journées Européennes du Patrimoine Thouars Deux-Sèvres

Pour cette 41ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, le thème retenu est » Routes, Réseaux et Connexions ». Prenez le temps, pendant ces deux jours, de découvrir ou redécouvrir le patrimoine bâti ou naturel incontournable du Thouarsais de la chapelle du château de Thouars aux troglodytes de Tourtenay, du pont de Preuil à l’église romane de Saint Généroux, du château d’Oiron au clos de l’abbaye de Saint Jean de Thouars. Des visites de la maison et des collections du musée Henri Barré sont proposées…. Pour l’occasion, des animations seront organisées et de nombreux monuments seront ouverts au public.

Programme disponible début septembre .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21

fin : 2024-09-22

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@maisonduthouarsais.com

