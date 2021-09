Thionville Thionville Moselle, Thionville JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2021-09-18 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-19 19:00:00 19:00:00 Hôpital Le Kem 129 route de Guentrange

Thionville Moselle

Thionville Moselle Visite libre de l’exposition « Histoire de Poils »

Quizz relatif à l’exposition sera disponible au prix de 2€. Les fonds récoltés serviront à continuer les travaux d’aménagement d’un parcours de santé sous la supervision de l’association Kem Animation Patrimoine. Le dépouillement sera assuré par l’unité de jour “La Passerelle” dans un objectif de stimulation. philippe.bello@groupe-sos.org +33 3 82 54 98 98 http://www.groupe-sos.org/structures/877/Hopital_medico_geriatrique_le_KEM dernière mise à jour : 2021-09-13 par

