Valence Valence Drôme, Valence Journées Européennes du Patrimoine : Théâtre de la Ville Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Journées Européennes du Patrimoine : Théâtre de la Ville Valence, 18 septembre 2021, Valence. Journées Européennes du Patrimoine : Théâtre de la Ville 2021-09-18 – 2021-09-19

Valence Drôme Le Théâtre de la Ville de Valence, inauguré en 1837 est un spectacle à lui tout seul ! Bâtisse sobre à l’extérieur, elle offre de belles surprises à l’intérieur : une salle à l’italienne dominée d’une coupole en trompe-l’œil transporte dans le temps. theatredelaville@mairie-valence.fr dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Ville Valence lieuville 44.93282#4.89223