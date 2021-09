Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – TERRE DE ROSE : ROSERAIE ET DISTILLERIE Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou

Doué-en-Anjou Maine-et-Loire EUR 5.2 5.2 Visite guidée samedi à 15h et dimanche à 10h et à 15h.

Présentation et distillation de rose toute la journée. La roseraie d’un hectare laisse imaginer la grande diversité des roses existantes. Elle s’accompagne d’un musée de la rose un des emblèmes de Doué-en-Anjou. Une ferme et une habitation troglodytes viennent compléter ce circuit. contact@histoirederose.com +33 2 41 50 98 79 https://www.histoirederose.com/ Visite guidée samedi à 15h et dimanche à 10h et à 15h.

Présentation et distillation de rose toute la journée.

