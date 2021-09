Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin, Manche Journées Européennes du Patrimoine > Temple protestant de Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Visite libre.

A l’occasion des journées du patrimoine 2021, le temple protestant de Cherbourg-Octeville à l’angle du Boulevard Schuman et de la place Divette sera ouvert la samedi 18 septembre 2021 de 14h à 18h. Une petite exposition sur des personnages protestants de la littérature (de Calvin à Paul Ricoeur), de la musique et des arts plastiques (de Rembrandt à Emmanuel Chaunu) sera en visite libre. > Visite libre et gratuite, sans réservation samedi 18 septembre de 14h à 18h. Avenue Delaville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin. Visite libre.

