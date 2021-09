Ciboure Ciboure Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Journées Européennes du Patrimoine – Témoignages autour de la Criée – Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Ciboure Pyrénées-Atlantiques Visite guidée : 15h.

En 1964, Pierre Prunet, architecte en chef des monuments historiques, achevait la réalisation d’entrepôts frigorifiques

permettant de stocker le poisson des conserveries avant traitement.

Dès les années 1980, l’édifice fut transformé progressivement en halle à marées.

Retrouvez la vie du port à travers les témoignages recueillis par l’Institut Culturel Basque, puis découvrez le fonctionnement de la criée grâce à un accès privilégié à ses frigos.

Gratuit – inscription obligatoire dans les Offices de Tourisme : 05 59 47 64 56 ou 05 59 26 03 16 – Places limitées. Visite guidée : 15h.

