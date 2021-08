Regnéville-sur-Mer Regnéville-sur-Mer Manche, Regnéville-sur-Mer Journées Européennes du Patrimoine > Sur les traces des capitaines Regnéville-sur-Mer Regnéville-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Regnéville-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine > Sur les traces des capitaines Regnéville-sur-Mer, 18 septembre 2021, Regnéville-sur-Mer. Journées Européennes du Patrimoine > Sur les traces des capitaines 2021-09-18 16:30:00 16:30:00 – 2021-09-18 Rue de Grimouville Parking de l’église

Balade commentée sur les traces des capitaines cap-horniers de Regnéville.
+33 7 81 73 45 46

Détails Catégories d’évènement: Manche, Regnéville-sur-Mer Autres Lieu Regnéville-sur-Mer Adresse Rue de Grimouville Parking de l'église Ville Regnéville-sur-Mer lieuville 49.02066#-1.5394