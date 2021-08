Ploubazlanec Ploubazlanec Côtes-d'Armor, Ploubazlanec Journées Européennes du Patrimoine: Spectacle-récit / La Grève, Douarnenez 1924 Ploubazlanec Ploubazlanec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Journées Européennes du Patrimoine: Spectacle-récit / La Grève, Douarnenez 1924 Ploubazlanec, 19 septembre 2021, Ploubazlanec.

Ce spectacle nous plonge dans un épisode bien connu de l'histoire maritime mais aussi de l'histoire du féminisme en France : la grève des Pennsardin qui opposa en 1924 les sardinières de Douarnenez aux patrons des conserveries. Les personnages de l'époque sont peints avec finesse dans une performance rythmée par les chants des sardinières.

