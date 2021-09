Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin, Manche Journées Européennes du Patrimoine > Spectacle lumineux sur la facade du théâtre à l’italienne Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Journées Européennes du Patrimoine > Spectacle lumineux sur la facade du théâtre à l’italienne Cherbourg-en-Cotentin, 17 septembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin. Journées Européennes du Patrimoine > Spectacle lumineux sur la facade du théâtre à l’italienne 2021-09-17 – 2021-09-19 Place du Général De Gaulle Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin Manche Pour inaugurer la restauration de l’édifice à l’occasion de ces Journées du patrimoine 2021, la façade du théâtre à l’Italienne sera sous le feu des projecteurs ! La Ville propose un spectacle lumineux grand public sur la façade qui deviendra scène de théâtre ! Opera Lumina, le titre de l’oeuvre, dévoilera de façon poétique et ludique l’histoire du théâtre à l’Italienne cherbourgeois à travers le regard fantasque de 4 narrateurs, 4 allégories inspirées des plafonds de la salle de spectacle qui entoure le lustre : l’allégorie de la Danse, de la Musique, de la Comédie et le Drame. Animation les vendredi 17 et samedi 18 septembre de 21h à 23h30 et le dimanche 19 septembre de 21h à 22h30. Durée de l’animation 12 minutes. La passe sanitaire ne sera pas requis. En revanche : port du masque obligatoire. Pour inaugurer la restauration de l’édifice à l’occasion de ces Journées du patrimoine 2021, la façade du théâtre à l’Italienne sera sous le feu des projecteurs ! La Ville propose un spectacle lumineux grand public sur la façade qui deviendra scène… Pour inaugurer la restauration de l’édifice à l’occasion de ces Journées du patrimoine 2021, la façade du théâtre à l’Italienne sera sous le feu des projecteurs ! La Ville propose un spectacle lumineux grand public sur la façade qui deviendra scène de théâtre ! Opera Lumina, le titre de l’oeuvre, dévoilera de façon poétique et ludique l’histoire du théâtre à l’Italienne cherbourgeois à travers le regard fantasque de 4 narrateurs, 4 allégories inspirées des plafonds de la salle de spectacle qui entoure le lustre : l’allégorie de la Danse, de la Musique, de la Comédie et le Drame. Animation les vendredi 17 et samedi 18 septembre de 21h à 23h30 et le dimanche 19 septembre de 21h à 22h30. Durée de l’animation 12 minutes. La passe sanitaire ne sera pas requis. En revanche : port du masque obligatoire. dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Cherbourg-en-Cotentin Adresse Place du Général De Gaulle Cherbourg-Octeville Ville Cherbourg-en-Cotentin lieuville 49.63856#-1.62263