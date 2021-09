JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – SPECTACLE “LES PASSEURS DE PRÉSENT” PAR FILIGRANE COMPAGNIE Saumur, 19 septembre 2021, Saumur.

Saumur Maine-et-Loire

Arnaud Lévèque et Philippe Piau mettent en lumière le patrimoine ligérien autour d’un spectacle de chanson « Les passeurs de présent ». Ce moment de rime et de poésie sur les mariniers de la Loire et le fleuve est suivi d’une conférence d’Emmanuel Brunet sur les mariniers de la Loire.

Spectacle de chansons sur le patrimoine ligérien suivi d’une conférence sur les mariniers de la Loire.

