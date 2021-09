Hastingues Hastingues Hastingues, Landes Journées Européennes du Patrimoine : Spectacle historique Bastide d’Hastingues Hastingues Hastingues Catégories d’évènement: Hastingues

Landes

Journées Européennes du Patrimoine : Spectacle historique Bastide d’Hastingues Hastingues, 17 septembre 2021, Hastingues. Journées Européennes du Patrimoine : Spectacle historique Bastide d’Hastingues 2021-09-17 – 2021-09-17

Hastingues Landes Hastingues Dans le cadre des Journées du Patrimoine, les habitants d’Hastingues vous racontent l’histoire du village. Venez assister à cette pièce de théâtre sur la vie du Hastingues d’autrefois, avec costumes et musique.

Un repas sera servi à l’issu du spectacle. Dans le cadre des Journées du Patrimoine, les habitants d’Hastingues vous racontent l’histoire du village. Venez assister à cette pièce de théâtre sur la vie du Hastingues d’autrefois, avec costumes et musique.

Un repas sera servi à l’issu du spectacle. +33 5 58 73 68 66 Dans le cadre des Journées du Patrimoine, les habitants d’Hastingues vous racontent l’histoire du village. Venez assister à cette pièce de théâtre sur la vie du Hastingues d’autrefois, avec costumes et musique.

Un repas sera servi à l’issu du spectacle. Mairie Hastingues dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Hastingues, Landes Autres Lieu Hastingues Adresse Ville Hastingues lieuville 43.53364#-1.15075