Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac, Lot Journées Européennes du Patrimoine: Spectacle de Danses Folkloriques au Château de Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac Catégories d’évènement: Labastide-Marnhac

Lot

Journées Européennes du Patrimoine: Spectacle de Danses Folkloriques au Château de Labastide-Marnhac Labastide-Marnhac, 19 septembre 2021, Labastide-Marnhac. Journées Européennes du Patrimoine: Spectacle de Danses Folkloriques au Château de Labastide-Marnhac 2021-09-19 16:00:00 – 2021-09-19 17:30:00 Château de Labastide-Marnhac 149 rue de l’église

Labastide-Marnhac Lot Labastide-Marnhac Le groupe de danse folklorique Les Botarels se produira au Château de Labastide-Marnhac dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Emmanuel Carrère, ville de Cahors dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Labastide-Marnhac, Lot Autres Lieu Labastide-Marnhac Adresse Château de Labastide-Marnhac 149 rue de l'église Ville Labastide-Marnhac lieuville 44.38747#1.40282