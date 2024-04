Journées Européennes du Patrimoine Sortie Archéo Oppidum de Montsérié église Montsérié, samedi 21 septembre 2024.

Journées Européennes du Patrimoine Sortie Archéo Oppidum de Montsérié église Montsérié Hautes-Pyrénées

Partez à la balad’archéo pour la découverte de l’oppidum protohistorique et gallo-romain de Montsérié.

>>> Habitats de hauteur protohistorique et tardo-antique du Cap des Pènes <<< Participez à une visite du site archéologique protohistorique et gallo-romain par un sentier de randonnée de 4 km environ accompagné de Clément VENCO Archéologue Durée de la visite 3h00, être bien chaussé, ET peut être annulé selon les conditions météo. Gratuit. Le mont Ergé nous rappelle le souvenir des premières peuplades, qui vinrent se fixer dans ce pays, ainsi que la présence des Romains et de leurs divinités, mêlées à celles de nos ancêtres primitifs. Un camp retranché domine le village des tumuli, des cavernes funéraires, habitations primitives. L'oppidum qui domine le village à 750 m d'altitude n'a pas moins de 800 m de circonférence il y a été recensé 5 dolmens la plupart sur la commune de Bise aujourd'hui disparus ou en ruine. Encore visible une caverne funéraire sous un petit tumulus, l'emplacement du village avec ses fonds de cabanes, les levées de terre bordant l'oppidum. La pièce la plus remarquable est sans conteste un petit masque en tôle de bronze un véritable chef-d’œuvre d'un travail réalisé au repoussé, sa datation controversée se situe au IIIème siècle AV J.C . Un local d'exposition attenant à l'église, dont l'entrée est libre renferme de nombreux objets découverts sur le site ainsi que la collection numérique des autels votifs connus et des divers objets dispersés, musées ou collections particulières. . Date (année - mois - jour) et horaire : Début : 2024-09-21 13:45:00 fin : 2024-09-22 église MONTSERIE Montsérié 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie roge.jean.claude@gmail.com

