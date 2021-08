Sorde-l'Abbaye Sorde-l'Abbaye Landes, Sorde-l’Abbaye Journées Européennes du Patrimoine Sorde-l’Abbaye Sorde-l'Abbaye Catégories d’évènement: Landes

Sorde-l’Abbaye

Journées Européennes du Patrimoine Sorde-l’Abbaye, 18 septembre 2021, Sorde-l'Abbaye. Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 10:30:00 – 2021-09-19 17:30:00 Abbaye Saint-Jean de Sorde 232 route de l’église

Sorde-l’Abbaye Landes Sorde-l’Abbaye Visite guidée : De la villa romaine à l’abbaye Saint Jean. L’histoire de l’abbaye, édifiée au Xème siècle sur une ancienne villa gallo-romaine (IIIème – VIème siècles) se dévoile tout au long d’un cheminement à travers les siècles ! Au programme : le site archéologique et ses beaux pavements de mosaïques antiques, les décors romans de l’église, les bâtiments conventuels reconstruits au XIIIème siècle abritant un ensemble souterrain exceptionnel ouvrant sur la rivière.

Durée : 1h30

Sur réservation. Gratuit dans la limite des places disponibles. Visite guidée : De la villa romaine à l’abbaye Saint Jean.

